Vreven: "We houden het nog niet negentig minuten vol"

20:17 – NAC Breda is terug in de Eredivisie, maar vooralsnog is het vooral een zwaar weerzien. De Brabanders verloren zowel van Vitesse als PSV met 4-1. Toch zag trainer Stijn Vreven zondag tegen PSV al de nodige positieve dingen van zijn ploeg.



"In het eerste uur speelden we met veel druk, maar we moeten wel wennen aan het tempo. We houden het nog niet 90 minuten vol", vertelt de Belg op de clubwebsite. "Ik heb veel goede dingen gezien, maar we moeten nog veel leren. We moeten leren met tegenslag om te gaan."



Vreven vond dat zijn spelers slecht reageerde op de tegentreffers. "Per goal ging er twintig tot dertig procent inzet bij de spelers af en dat moeten we tegenaan. Vrijdag wacht Sparta en dat is een zespuntenwedstrijd. Met de twaalfde man erachter moeten dat de wedstrijden zijn waarin we punten kunnen pakken.''