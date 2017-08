Klöpp blikt vooruit: "Weten nu hoe goed Hoffenheim is"

22:20 – Liverpool moet het woensdag in de return tegen 1899 Hoffenheim stellen zonder Philippe Coutinho. De Braziliaanse middenvelder is ziek, zo heeft Jürgen Klopp tijdens de persconferentie van dinsdag laten weten. Liverpool verdedigt in de voorronde Champions League in eigen huis een 1-2 voorsprong.



Coutinho speelde ook in Duitsland al niet mee wegens een blessure, maar is daarnaast ook nog ziek. "Daarnaast heeft hij al lange tijd niet meer getraind", zegt Klopp. De middenvelder zou in de belangstelling van FC Barcelona staan, maar Liverpool weigert de Braziliaan te laten gaan.



Liverpool heeft met twee uitdoelpunten een goede uitgangspositie op Anfield, maar Klopp is desondanks op zijn hoede. "Ik wist wel hoe goed Hoffenheim was, maar veel mensen in Engeland hadden absoluut niet verwacht dat ze zoveel kwaliteiten zouden hebben. Maar de sfeer op Anfield zal in ons voordeel werken. Ik hoop dat iedereen klaar is om ervoor te vechten", besloot de manager.