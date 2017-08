Swansea wint dankzij goals Fer, ook Stam verder in League Cup

22 augustus 2017 – Swansea City heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de League Cup. Milton Keynes Dons werd vrij eenvoudig met 1-4 verslagen. Leroy Fer speelde een belangrijke rol voor zijn club en nam twee van de doelpunten voor zijn rekening.



Bij rust leek het geen makkelijke avond voor Swansea te gaan worden. Milton kwam dankzij Ryan Seager op voorsprong, maar Fer zorgde er twee minuten later voor dat de stand weer gelijk was. Pas na rust wist Swansea weg te lopen bij de club die uitkomt in de Engelse League One. Fer maakte na zestig minuten zijn tweede treffer van de avond. Tammy Abraham en Jordan Ayew zorgden er vervolgens voor dat de eindstand op 1-4 werd bepaald.



Reading-Millwall

Ook Jaap Stam heeft met Reading FC de volgende ronde van de League Cup bereikt. De ploeg uit het Championship won met 3-1 van Millwall. Daar had Reading wel een verlenging voor nodig, want na negentig minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord. Een prachtig afstandsschot van Leandro Bacuna betekende de openingstreffer. Shane Ferguson zorgde echter snel voor de gelijkmaker. In de verlenging zorgden doelpunten van George Evans en Sam Smith ervoor dat Reading alsnog aan het langste eind trok.



Andere Nederlanders

Ondanks een doelpunt van Maikel Kieftenbeld is Birmingham City er niet in geslaagd om de volgende ronde van de League Cup te bereiken. Door doelpunten van Ryan Fraser en Marc Pugh trok Bournemouth toch aan het langste eind.



Sunderland kende met doelman Robbin Ruiter in de basis een gelukkigere avond. Carlisle United werd met 1-2 verslagen waardoor Sunderland de volgende ronde bereikt.



Overige duels

Van de Premier League-teams in de tweede ronde wist alleen Watford niet verder te bekeren. De ploeg werd in eigen huis uitgeschakeld door Bristol City: 2-3. Leicester City, West Bromwich Albion en Brighton & Hove Albion maakten geen fouten.