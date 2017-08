FC Utrecht baalt: "Maar we mogen ook trots zijn"

7:59 – FC Utrecht wist de hordes FC Valletta en Lech Poznan te nemen in de voorrondes van de Europa League, maar Zenit St. Petersburg bleek een maatje te groot voor de Domstedelingen. Na een knappe 1-0 overwinning in Stadion Galgenwaard en een verlenging in Rusland deed een dubbelklapper van Alexandr Kokorin de ploeg van Erik ten Hag uiteindelijk de das om.



Ook al heeft Utrecht haar visitekaartje afgegeven in Europa, de uitschakeling is zuur. Dat vindt ook Urby Emanuelson. "We konden gewoon mee met Zenit", stelt de linkspoot in gesprek met de NOS. Het slechts begin was fataal voor Utrecht, zegt hij. "We waren in de eerste helft slordig. We moesten meenemen dat we met 1-0 voor stonden en dan zie je dat het helemaal open ligt bij de 1-0. Dat is iets wat dodelijk is tegen dit soort ploegen. We mochten wel blij zijn dat we 'maar' met 1-0 achter stonden in de rust en dat we nog leefden. In de tweede helft pakten we het goed op en kwamen we er voetballend uit, alleen konden we steeds net niet het laatste zetje geven. We misten de finesse om écht gevaarlijk te worden", concludeert Emanuelson.



"Natuurlijk balen we, maar we mogen ook best wel trots zijn. Compliment voor onze ploeg. Zij moesten vol gaan. Er had misschien iets meer ingezeten, maar het geluk zat niet mee", vertelt Emanuelson verder. Hij hoopt dat Utrecht zich volgend seizoen weer kan laten zien in Europa. "We moeten deze Europese campagne meenemen naar de competitie. We moeten weer de strijd aangaan om zo hoog mogelijk te eindigen, zodat we weer Europees voetbal kunnen behalen."



Van de Streek

"Tja, het is gewoon kloten", bromt Sander van de Streek na de verliespartij in Sint Petersburg, ook bij de NOS. "Het is jammer dat we al zo snel achter kwamen. We wisten dat we moesten scoren, maar we zijn te weinig creatief geweest om een doelpunt te kunnen maken", aldus Van de Streek, die zelf scoorde, maar zijn doelpunt afgekeurd zag worden omdat hij tegen keeper Andrey Lunyov aan sprong. "Ik raakte de bal, maar de keeper ook. Je kan er wel voor fluiten."