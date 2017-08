Lloris ziet ander Oranje: "Meer ervaring met Advocaat"

30 augustus 2017 – De eerste ontmoeting tussen Frankrijk en Nederland in de kwalificatiereeks voor het WK 2018 in Rusland eindigde in een 0-1 zege voor de Fransen. Toch denkt Hugo Lloris niet dat de situaties nu vergelijkbaar zijn. De doelman ziet onder Dick Advocaat een ploeg met meer ervaring.



De laatste keer dat Frankrijk tegen Nederland speelde was Danny Blind nog bondscoach, maar inmiddels heeft Advocaat het stokje overgenomen. "Ze hebben veel meer ervaring met Advocaat als bondscoach. Ook de aanwezigheid van Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder helpt daar aan mee. Ik verwacht een zeer open wedstrijd met twee teams die voor drie punten zullen gaan", voorspelt Lloris tijdens de persconferentie.



In de groep van Nederland en Frankrijk is het in ieder geval nog spannend welk land zich rechtstreeks voor het WK zal plaatsen en welk land als tweede gaat eindigen. "Wij denken in ieder geval niet aan de tweede plaats. We hebben nog steeds alle kans om als eerste te eindigen. Het zal tussen ons, Zweden en Nederland gaan. Misschien zelfs nog wel Bulgarije wanneer ze goede zaken doen tegen Zweden", blikt de doelman vooruit.