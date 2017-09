Wenger stelt dat Sánchez nog steeds voor Arsenal wil spelen

10:52 – Volgens Engelse media was Alexis Sánchez furieus nadat hij hoorde dat zijn transfer naar Manchester City op Deadline Day in rook opging. De aanvaller blijft gewoon bij Arsenal en volgens Arsene Wenger is de Chileen nog steeds gemotiveerd om voor zijn ploeg te spelen.



"Hij is voor honderd procent toegewijd", zegt Wenger tegen beIN Sports. "Daar twijfel ik niet aan. Ik kan nu niet helemaal ingaan op wat er de afgelopen dagen is gebeurd rond zijn persoon. Ik heb het gevoel dat Alexis niet anders is gaan denken over zijn situatie", zegt de coach van Arsenal. "Het is nu belangrijk dat de speler zich gaat focussen op zijn eigen seizoen en onze club."



Sánchez heeft bij Arsenal nog een overeenkomst tot de zomer van 2018.