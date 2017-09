Hodgson: "Er is licht aan het einde van de tunnel"

11:08 – Een schokeffect bleef uit, toen Roy Hodgson de boel bij Crystal Palace van Frank de Boer overnam. Er werd afgelopen weekend op het eigen Selhurst Park met 0-1 verloren van Southampton, waardoor The Eagles na vijf speelronden nog steeds op nul punten en nul goals staan. Dinsdagavond volgde er wel een succesje voor Palace.



Huddersfield Town werd met 1-0 verslagen in de derde ronde van de Carabao Cup, zoals de League Cup momenteel heet. Hodgson waarschuwt de fans echter dat er nog een lange weg te gaan is. "De spelers en de supporters zullen begrijpen dat de opgedane schade niet zomaar gerepareerd wordt. Het wordt een lang en zwaar proces. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, dat weet ik. Ik heb daar al wat flitsen van gezien", aldus de manager van Palace tegen de BBC.



De opvolger van De Boer probeert de boel zo snel mogelijk om te draaien. "Het werk in de eerste week stemt me tevreden en deze overwinning natuurlijk ook. We moesten ervoor vechten en dat hebben we gedaan. Dat is zeer positief", aldus Hodgson.