Routinier Barry gaat Premier League-record Giggs grijpen

13:28 – Het is een bijzonder weekend voor Gareth Barry. De middenvelder van West Bromwich Albion staat namelijk op het punt een fraai Premier League-record te pakken. Als de middenvelder maandag in actie komt tegen Arsenal, dan is hij de speler met de meeste Premier League-duels achter zijn naam.



Het record staat nu nog op naam van Ryan Giggs, die 633 duels speelde in de hoogste Engelse divisie. Barry kan maandag op gelijke hoogte komen en kan een week later het record definitief overnemen. De 36-jarige middenvelder is nog lang niet klaar met voetbal en gaat misschien zelfs tot zijn veertigste door. "Dat is zeker een mogelijkheid", zegt hij tegen The Guardian.



"Toen ik 32 was en bij Everton speelde, zei Roberto Martínez tegen me dat ik met mijn speelstijl wel tot mijn veertigste door kon gaan. Ik moest lachen, maar hij meende het serieus. Het was een mooi compliment." De international staat nu op de loonlijst bij WBA, maar kwam in het verleden ook uit voor Aston Villa, Manchester City en Everton.