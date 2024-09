Huntelaar houdt hoop op bereiken kwartfinale

Dankzij vroege treffers van Klaas Jan Huntelaar en Mauro Rosales leek Ajax woensdagavond verrassend Internazionale op de knieën te krijgen. De Amsterdammers verspeelden de voorsprong echter in de tweede helft, waardoor plaatsing bij de beste acht clubteams van Europa nog een zware opgave wordt. "We hadden absoluut meer verdiend", laat Huntelaar na afloop van het Champions League-duel weten aan FCUpdate.nl.

Slechts vier minuten na de rust scoorde Inter tegen via Dejan Stankovic. De 2-1 bleef lange tijd op de borden staan, maar juist op het moment dat Ajax rekende op een kleine overwinning sloegen de Italianen wederom toe. Oud-Feyenoorder Julio Ricardo Cruz liet doelman Maarten Stekelenburg van dichtbij kansloos. "De tweede helft was van onze kant een stuk minder", geeft Huntelaar toe. "We zijn niet goed uit de kleedkamer teruggekomen. Het plan was om de nul te houden en kijken wat we aanvallend nog konden uitrichten. Al snel bleken we onze kracht verspeeld te hebben en leden we vaak onnodig balverlies."