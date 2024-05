Pekerman stapt op als bondscoach

Jose Pekerman heeft direct na de nederlaag van zijn ploeg tegen Duitsland zijn conclusies getrokken. De Argentijnse oefenmeester maakte tijdens de persconferentie in Berlijn bekend dat hij terug zal treden als bondscoach. Pekerman is de opvolger van Marcelo Bielsa, onder wie Argentinië er niet in slaagde om de eerste ronde van het WK 2002 te overleven.

"Het is over. Dit hoofdstuk is voor mij voorbij, ik ga niet verder als bondscoach", zei Pekerman direct na afloop van het dramatisch verlopen duel met Duitsland, waarin Argentinië na strafschoppen verloor. "Het was een groots duel met goed voetbal. De nederlaag doet pijn, in heel Argentinië. Ik feliciteer Duitsland en hoop dat ze nog verder komen in het toernooi."

Pekermans wisselbeleid in de wedstrijd tegen de Duitsers riep overigens nogal wat vraagtekens op. Zo bracht hij de trage oud-Feyenoorder Julio Cruz in het veld in plaats van het snelle wonderkind Lionel Messi.