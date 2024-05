'Familie Maradona wil lichaam van voetbalicoon laten opgraven’

De familie van Diego Armando Maradona wil dat het lichaam van het in 2020 overleden voetbalicoon wordt opgegraven en wordt overgebracht naar een mausoleum. Momenteel ligt Pluisje, die op zestigjarige leeftijd overleed, begraven op de privébegraafplaats Bella Vista, in een buitenwijk van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

In een brief aan een rechtbank, die in bezit is van Argentijnse media, staat dat het mausoleum een ‘veel veiligere plek is dan de huidige' en dat alle mensen de kans moeten krijgen om ’hulde te brengen aan het grootste idool van Argentinië.’

Dochters Dalma, Gianinna en Jana en zijn voormalig partner Veronica Ojeda zouden hier volledig achterstaan. Een rechtbank in de provincie Buenos Aires onderzoekt de zorgen van de familie. Het verzoek heeft als doel ‘de opgraving van de stoffelijke resten en hun repatriëring mogelijk te maken onder voldoende omstandigheden van veiligheid en vertrouwelijkheid.’

Maradona is op 25 november 2020 overleden in Buenos Aires, nadat hij enkele weken daarvoor een hersenoperatie had ondergaan. Volgens onderzoekers zijn er destijds grote fouten gemaakt in de thuiszorg van Maradona, die al langer met gezondheidsproblemen kampte. Op 4 juni start het proces tegen diverse verzorgers van Maradona, waaronder zijn persoonlijke arts Leopolde Luque. Ze worden beschuldigd van doodslag, maar ontkennen dit.

