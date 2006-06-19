Live voetbal

RBC Roosendaal haalt twee Franse aanvallers

RBC Roosendaal haalt twee Franse aanvallers
19 juni 2006

RBC Roosendaal heeft haar selectie voor volgend seizoen van een Frans tintje voorzien. De Brabantse club maakte vandaag bekend dat het twee 23-jarige Franse aanvallers vast heeft weten te leggen, namelijk Edouard Duplan en Kevin Diaz. Beide spelers hebben een éénjarig contract getekend in Roosendaal.

Duplan is afkomstig van Clermont Foot Auvergne en kan vooral uit de voeten als rechterspits. Zijn landgenoot Diaz, die dit seizoen uitkwam voor US Ivry sur Seine, is een linkeraanvaller. Mochten beide spelers naar tevredenheid functioneren in Roosendaal, dan heeft de club van trainer Robert Maaskant (foto) de mogelijkheid om de contracten van beide spelers tussentijds met drie jaar te verlengen.

