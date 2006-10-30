Lamey op de tribune tegen Galatasaray

Ronald Koeman heeft Michael Lamey niet opgenomen in de selectie van PSV voor het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Galatasaray. De verdediger is volgens Koeman niet nodig tegen de Turkse kampioen.

"Dat zijn keuzes die je moet maken", aldus de oefenmeester. "Helaas betekent dat ook dat er jongens moeten afvallen. Er zijn een hoop redenen waarom je een speler laat afvallen. In sommige wedstrijden kies je de ene optie en in het andere duel de andere. In dit duel denk ik niet dat ik twee vleugelverdedigers nodig heb op de bank."

Koeman heeft voor het duel met Galatasaray de beschikking over een fitte selectie. Op de al langer geblesseerden Patrick Kluivert en John de Jong na is iedereen klaar om te voetballen. Edison Mendez had maandag wat last van lichte spierklachten, maar Koeman gaat er vanuit dat hij dinsdag kan spelen.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Gomes; Kromkamp, Da Costa, Alex en Salcido; Mendez, Simons, Afellay en Cocu; Koné en Farfan.