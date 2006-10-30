Live voetbal

Lamey op de tribune tegen Galatasaray

0 reacties
Ger
30 oktober 2006, 14:11

Ronald Koeman heeft Michael Lamey niet opgenomen in de selectie van PSV voor het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Galatasaray. De verdediger is volgens Koeman niet nodig tegen de Turkse kampioen.

"Dat zijn keuzes die je moet maken", aldus de oefenmeester. "Helaas betekent dat ook dat er jongens moeten afvallen. Er zijn een hoop redenen waarom je een speler laat afvallen. In sommige wedstrijden kies je de ene optie en in het andere duel de andere. In dit duel denk ik niet dat ik twee vleugelverdedigers nodig heb op de bank."

Koeman heeft voor het duel met Galatasaray de beschikking over een fitte selectie. Op de al langer geblesseerden Patrick Kluivert en John de Jong na is iedereen klaar om te voetballen. Edison Mendez had maandag wat last van lichte spierklachten, maar Koeman gaat er vanuit dat hij dinsdag kan spelen.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Gomes; Kromkamp, Da Costa, Alex en Salcido; Mendez, Simons, Afellay en Cocu; Koné en Farfan.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSVNAC

Teruglezen: zo legde NAC PSV bijná over de knie

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
NAC Breda-speler Boy Kemper

PSV ontsnapt in blessuretijd aan gênante nederlaag tegen NAC

  • Gisteren, 21:56
  • Gisteren, 21:56
PSV-supporters

PSV-supporters schelden Dennis Higler uit tijdens duel met NAC Breda

  • Gisteren, 21:34
  • Gisteren, 21:34
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

M. Lamey

M. Lamey
Leeftijd: 46 jaar (29 nov. 1979)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel