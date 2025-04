Chinese proefspeler Vitesse terug naar huis

Yu Hai heeft zijn stage bij Vitesse afgesloten. De jonge linksbuiten was ruim een week op proef bij de Arnhemse club. Trainer Aad de Mos wil de Chinees graag definitief aantrekken, maar een transfer is vooral afhankelijk van het financiële plaatje.

"We weten voldoende over hem", aldus technisch manager Jan Streuer in De Gelderlander. "Hij is een jongen voor de toekomst. Het zou kunnen dat we hem in januari halen, dat is nog moeilijk te zeggen. We zijn in onderhandeling met zijn club Shanghai. Hij moet voor ons geen dure jongen zijn, want hij heeft nog tijd nodig om er te komen."