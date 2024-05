Coley Parry levert bijdrage aan crowdfunding Vitesse: supporters reageren cynisch én met duidelijke boodschap

Het gaat de goede kant op met de crowdfundingsactie van Vitesse. De Arnhemmers hopen naar verluidt een bedrag van een miljoen euro op te halen en hebben inmiddels de grens van 500.000 euro gepasseerd. Ook Coley Parry, die de club dolgraag wil overnemen, heeft een bijdrage geleverd. De Amerikaan toont op X een bewijs daarvan, maar laat in tegenstelling tot veel anderen niet zien hoeveel geld hij heeft overgemaakt.

Parry wil dolgraag eigenaar worden van Vitesse, maar zijn poging tot overname eerder dit jaar werd niet goedgekeurd door de KNVB. Daardoor zit de huidige nummer achttien van de Eredivisie, die degradatie door de enorme puntenstraf niet meer kan ontlopen, nog altijd flink in de problemen. Het kreeg eerder deze week van de licentiecommissie te horen dat op basis van de huidige stand van zaken medio mei de licentie voor komend seizoen zal worden ingetrokken. Vitesse heeft nog een paar weken om daar een stokje voor te steken en hoopt met de crowdfundingsactie een hoog bedrag binnen te halen. Dat gaat de goede kant op, nu ook mede dankzij de veelbesproken Parry.

“Ook een bijdrage van Parry wiens claim van 14,3 miljoen euro nog altijd als een slagschaduw boven de club hangt, nadat hij door eigen toedoen was afgewezen als nieuwe eigenaar van Vitesse”, zo schrijft clubwatcher Jeroen Kapteijns van De Telegraaf boven de tweet van de Amerikaan. “Daardoor werd de 10,5 miljoen euro die hij in de club had gestopt een lening. Die lening van 10,5 miljoen euro heeft in dik anderhalf jaar door een rente van twaalf procent en ingebouwde boetes geresulteerd in een claim van 14,3 miljoen euro. Het is een van de belangrijkste obstakels in de reddingsoperatie van Vitesse.” Parry zou een beroep doen op zes advocaten om zijn zakelijke belangen ‘veilig te stellen’. “Vitesse is in onderhandeling met Parry over de claim. Als de WHOA-procedure wordt doorgezet krijgt de Amerikaan immers slechts een fractie van zijn 14,3 miljoen euro.”

Bij een faillissement van Vitesse ziet Parry helemaal geen geld terug. Tóch impliceerde algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes woensdagmiddag tijdens een persconferentie nog dat Parry de redding van de club lelijk in de weg staat. De licentiecommissie heeft bepaald dat de clubaandelen, die door de mislukte overname van Parry nog altijd in handen zijn van de Rus Valeri Oyf, uiterlijk medio mei moeten worden overgeheveld naar de onafhankelijke stichting. Vitesse is echter gebonden aan een exclusiviteitsbeding dat Parry rond de geplande overname heeft weten te bedingen, waardoor de club niet vrijelijk op zoek kan naar een andere eigenaar óf de aandelen kan onderbrengen in bovengenoemde stichting.

Vitesse-supporters reageren dan ook cynisch op de tweet van Parry. “Zit hier ook een boete clausule of hoge rente aan verbonden?”, zo klinkt het onder meer. Een aantal vraagt zich af hoeveel geld de Amerikaan heeft overgemaakt. Parry wordt overigens ook bedankt voor zijn bijdrage. “Bedankt, en nu snel een overeenstemming bereiken zodat we verder kunnen”, is de boodschap.

Fans van Vitesse betalen volgend seizoen, ook als de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie, dezelfde prijs voor een seizoenkaart.