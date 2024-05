Coley Parry staat redding Vitesse in de weg: 'Besef moet er zijn dat er écht iets moet gebeuren'

De Amerikaanse zakenman Coley Parry staat de redding van het noodlijdende Vitesse op dit moment lelijk in de weg. Dat impliceert algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes, die de Amerikaan niet bij naam noemt, woensdag tijdens de presentatie van John van den Brom als nieuwe hoofdtrainer van de Arnhemse club

De (onafhankelijke) licentiecommissie van de KNVB zette op 14 februari van dit jaar, na een onderzoek dat meer dan een jaar in beslag had genomen, een streep door de overnameplannen van Parry en zijn investeringsmaatschappij. Het geld dat de Amerikaan tot dat moment in de club had gestoken (naar verluidt zo'n 12 miljoen euro), werd daardoor omgezet in een lening waarover de Arnhemmers een forse rente verschuldigd zijn.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is Parry de grootste schuldeiser van de club, die in totaal zo'n 19 miljoen euro schuld moet zien weg te werken. Daartoe is de club een zogeheten WHOA-procedure gestart, waarmee Parry slechts een klein deel van zijn geïnvesteerde kapitaal terug zou zien. De licentiecommissie heeft inmiddels bepaald dat de clubaandelen, die door de mislukte overname van Parry nog altijd in handen zijn van de Rus Valeri Oyf, uiterlijk medio mei moeten worden overgeheveld naar een onafhankelijke stichting. Lukt dat niet, dan kan Vitesse fluiten naar de proflicentie voor het seizoen 2024/25.

Vitesse is echter gebonden aan een exclusiviteitsbeding dat Parry rond de geplande overname heeft weten te bedingen, waardoor de club niet vrijelijk op zoek kan naar een andere eigenaar óf de aandelen kan onderbrengen in bovengenoemde stichting. Dat zit de club lelijk in de weg: "Een aantal partijen beseft niet hoe slecht deze club ervoor staat", wordt Reijntjes op X geciteerd door Vitesse-volger Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. "We hebben het al vijf voor twaalf genoemd, vier voor twaalf, maar het is nu één voor twaalf. Het besef moet er zijn, dat er echt iets moet gebeuren."

Reijntjes verwijst daarmee naar de gesprekken met Parry over een oplossing voor het exclusiviteitsbeding, dat een overdracht van de aandelen van van Oyf naar de nieuwe stichting in de weg staat. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vitesse-supporters krijgen teleurstellend nieuws: 'Vanuit financieel oogpunt noodzakelijk'

Fans van Vitesse betalen volgend seizoen, ook als de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie, dezelfde prijs voor een seizoenkaart.