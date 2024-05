Faillissement Vitesse nóg dichterbij: reddingsplan loopt stuk op weigering van Michael van de Kuit

In de week van de waarheid voor Vitesse is een mogelijk reddingsplan van de club stukgelopen op een weigering van stadioneigenaar Michael van de Kuit om in te stemmen met een huurverlaging. Voormalig Vitesse-eigenaar Maasbert Schouten had dat als harde eis gesteld om voor een bedrag van om en nabij de 12 miljoen euro de clubaandelen opnieuw in handen te krijgen, zo meldt De Telegraaf.

Op 17 mei, aanstaande vrijdag dus, doet de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB uitspraak over dé grote vraag die alles en iedereen die de club een warm hart toedraagt volop bezighoudt: behoudt Vitesse de proflicentie voor het seizoen 2024/25? Schouten blijkt, afgaande op de berichtgeving van de ochtendkrant, de afgelopen weken bezig zijn geweest met een reddingsplan waarbij hij opnieuw grootaandeelhouder van de Arnhemse club zou worden.

De man die in 2010 zijn clubaandelen verkocht aan de eerste buitenlandse eigenaar van Vitesse, Merab Jordania, zou daar een bedrag van zo'n 12 miljoen euro voor neertellen, schrijft Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns. Mits de deal was doorgegaan, had de zakenman een 'sanering die veel verregaander zou zijn dan de huidige clubleiding voor ogen heeft', weet de journalist. "Waar de clubleiding denkt aan 12 miljoen aan inkomsten en zo’n 18,5 miljoen aan uitgaven voor de Keuken Kampioen Divisie-club komend seizoen, raamde Schouten voorzichtiger met 11 miljoen euro aan inkomsten en zo’n 14,5 miljoen euro aan uitgaven. Dat zou bijna een halvering zijn van het huidige uitgavenpatroon van 27 miljoen euro", leest het.

Het door Schouten geïnvesteerde kapitaal had als garantstelling gebruikt moeten worden voor de overblijvende schuld als de WHOA-procedure daadwerkelijk wordt doorgezet. Daarnaast zou er een 'grootschalige reorganisatie' en een uitstaande schuld bij de belastingdienst van 'naar schatting zo'n 9 à 10 miljoen euro' mee worden bekostigd. Met zijn keiharde sanering zou Schouten het begrotingstekort terug willen dringen naar maximaal 3,5 miljoen euro. Om dat verder omlaag te brengen had Van de Kluit de huursom die de club jaarlijks overmaakt voor het gebruik van stadion GelreDome moeten verlagen, maar daar weigert de stadioneigenaar mee in te stemmen. "Bronnen rond de club geven aan, dat Schouten daarop besloten heeft zichzelf terug te trekken uit het proces om Vitesse te redden. Daarmee is de kans op een faillissement van de club opnieuw groter geworden", schrijft Kapteijns onheilspellend.

