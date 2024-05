Spelhervattingen en rode kaarten spelen Excelsior parten in knotsgekke wedstrijd

Na een 6-2 nederlaag tegen NAC Breda wordt het voor Excelsior een hels karwei om in de Eredivisie te blijven. De Bredase tegenstander buitte de zwaktes van de tegenstander optimaal uit: vier van de zes treffers vielen uit spelhervattingen. Lance Duijvestijn pakte zijn rode kaart nota bene bij het afweren van een corner, terwijl Arthur Zagré wegens een lompe overtreding het veld moest ruimen.

NAC zou deze week het kunststukje van Go Ahead Eagles maar wat graag herhalen: de Deventenaren waren de laagst geklasseerde ploeg in de play-offs, maar wonnen deze wel. De nummer acht van de Keuken Kampioen steekt in goede vorm en rekende in de vorige rondes overtuigend af met Roda JC (3-1 en 5-0) en FC Emmen (1-1 en 3-0). Excelsior liet eveneens zien in goeden doen te zijn en legde ADO Den Haag in de tweede ontmoeting met maar liefst 7-1 over de knie. In Breda kon Marinus Dijkhuizen echter niet beschikken over sterkhouder Redouan El Yaakoubi, waar Jean-Paul van Gastel wel met hetzelfde elftal startte.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van de 52-jarige oefenmeester zette onder luide aanmoedigingen van het publiek fel druk op de Rotterdamse tegenstander en zocht met snel combinatiespel naar schotkansen. Een verre poging van middenvelder Fredrik Olstrup Jensen vloog naast, terwijl een schuiver van Sigurd Haugen geblokt werd door Siebe Horemans. Bij Excelsior kwam de meeste dreiging zoals gebruikelijk van Couhaib Driouech. De Marokkaanse buitenspeler kreeg veelvuldig dubbele dekking, maar leverde alsnog enkele goede voorzetten af. Lazaros Lamprou was dichtbij, maar kwam een paar centimeter tekort om zijn hoofd tegen de bal te zetten.

Aan de andere kant kon Aimé Omgba na een klein kwartier wel binnenkoppen. Nadat Arthur Zagre op onbegrijpelijke wijze een corner weggaf, kopte Jensen de spelhervatting goed door en verzorgde de 21-jarige middenvelder bij de tweede paal vervolgens de openingstreffer. Vervolgens poogden de Bredanaars door te drukken en drongen ze Excelsior ver terug, maar tot grote kansen leidde dit niet. Sterker nog, de Rotterdammers waren in de spaarzame uitbraken de gevaarlijkste ploeg. Pepijn van de Merbel redde nog goed op een poging van Troy Parrott, maar had na een fout van NAC-aanvoerder Cuco Martina geen antwoord op de lepe inzet van Lance Duijvestijn.

Een kwartier later was de Almere-huurling echter van de hemel in de hel beland. Bij een corner van de thuisploeg bleek hij na tussenkomst van de VAR een kopbal met de hand gekeerd te hebben, waardoor hij met een rode kaart van het veld moest. Dominik Janosek schoot de verkregen strafschop vervolgens overtuigend binnen. Driemaal bleek geen scheepsrecht voor de bezoekers, want enkele minuten later ging het bij een corner opnieuw mis. De betrouwbare Stijn van Gassel liet een betrekkelijk eenvoudige vangbal los, waarna Jan van den Bergh er als de kippen bij was om de 3-1 binnen te schieten. Ook de andere corners van de Parel van het Zuiden zeer dreigend, maar de pogingen die daaruit voortkwamen waren wel een prooi voor de 27-jarige sluitpost. Zijn collega aan de andere zijde had ondertussen vrijwel niets te doen. Na de gelijkmaker kende Excelsior even een sterke fase met verbeterd veldspel, maar na een handige actie van Lamprou kon Parrott niet uithalen. Kort voor rust moest de onervaren doelman bij een rush van Mimerheil Benita wel in actie komen, maar raakte hij niet de bal, maar de back. Dat betekende een penalty voor de bezoekers, die door de Ierse spits overtuigend werd binnengeschoten.

In de tweede helft wilde NAC iets terugdoen, maar de drang en honger van de eerste helft leek verdwenen. Eenvoudige passes verdwenen kansloos over de zijlijn en ballen werden eenvoudig ingeleverd. Excelsior hield zo eenvoudig stand en was via Arthur Zagré zelfs dichtbij de gelijkmaker, maar de linksback zag zijn poging tegen de lat uiteenspatten. Even later liet de Fransman zich opnieuw zien, maar ditmaal in negatief opzicht: door vol op de voet van zijn tegenstander te gaan staan pakte hij een directe rode kaart. Gelijk daarna maakte de thuisploeg de 4-2, nadat Martin Koscelnik na een verre ingooi van Van den Bergh binnenschoot. De Belgische verdediger was even later opnieuw de aangever, toen hij met een fijne voorzet Elias Omarsson bediende. Daarmee was het leed nog niet geschied, want in de ultieme slotfase schoot de oud-Excelsiorspits met een lage schuiver opnieuw raak. Met de ruime overwinning staat NAC met een been in de Eredivisie.

