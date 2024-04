Vitesse krijgt goed nieuws in de rechtszaal in strijd om veiligstellen proflicentie

Het noodlijdende Vitesse krijgt goed nieuws: de rechtbank stemt in met het opstarten van een zogeheten WHOA-procedure. Die moet er voor zorgen dat de club 'in relatieve rust' een betalingsregeling kan treffen met de verschillende schuldeisers bij wie Vitesse miljoenen in het rood staat.

De rechtbank heeft ingestemd met de startverklaring inzake de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, zoals de procedure voluit heet. "Met de officiële degradatie en de huidige financiële uitdagingen, biedt de WHOA-procedure een mogelijke uitkomst", schrijven de Arnhemmers op de eigen website. "Het geeft de club de kans een betalingsregeling te treffen met haar schuldeisers en de tijd om in relatieve rust te werken aan een herstructureringsplan voor de toekomst. Daarmee wordt ingezet op financieel herstel van de club", vervolgt het statement van de club.

"Begrijp me niet verkeerd, we raken met de WHOA-procedure ook onze trouwe partners en leveranciers", zegt algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes, die spreekt van een 'noodzakelijk' besluit. De situatie die hij aantrof in Arnhem biedt hem echter weinig andere opties: "De omstandigheden bij Vitesse zijn zorgwekkend. Met onze schuldenlast kwam de toekomst van Vitesse onder druk te staan. Onze huidige schuldenlast is immers enorm, met name voortkomend uit de schuld bij Common Group."

De Arnhemmers hebben bij die Amerikaanse investeringsmaatschappij, geleid door Coley Parry, een schuld van zo'n twaalf miljoen euro uitstaan. Daaroverheen is Vitesse bovendien ook nog een (naar verluidt fikse) rente verschuldigd aan de man die de club had willen overnemen. Nadat de licentiecommissie van de KNVB daar geen toestemming voor verleende, werd al het geld dat hij in de club investeerde omgezet in een lening. Parry zal niet gelukkig worden van de laatste ontwikkelingen: door de WHOA-procedure moet hij vermoedelijk genoegen nemen met een veel lager bedrag dan waar hij contractueel recht op heeft.

