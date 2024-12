Ongelukkige Van Loo moet rust houden

Brian van Loo kende afgelopen weekend een bizar debuut voor FC Groningen. De doelman werd in de vijftiende minuut door het scheenbeen van ploeggenoot Antoine van der Linden tegen het hoofd getroffen, waardoor hij groggy het veld moest verlaten. Van Loo had voor het eerst dit seizoen de voorkeur gekregen boven Bas Roorda.

Na de trap van Van der Linden probeerde de voormalig speler van Heracles Almelo nog overeind te krabbelen, maar omdat Van Loo duizelig werd moest hij toch opgeven. Hij werd per brancard van het veld gedragen. Van Loo legt uit dat de situatie grotendeels aan hem voorbij ging. "Van heel die situatie weet ik niet veel meer. Langzaam bij beetje herinner ik me dingen weer", aldus de Almeloër.

"Ik moet vooral op bed liggen en goed uitrusten. Mijn hoofd en gezicht voelen niet best aan. We moeten afwachten hoe snel het een en ander herstelt. Voorlopig is niet aan te geven hoe lang ik zal zijn uitgeschakeld. Het belangrijkste is echter dat het weer helemaal goed komt", zegt hij op de website van FC Groningen.