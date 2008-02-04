Live voetbal

Bondscoach Ghana: "Het zijn elf helden"

0 reacties
Ger
4 februari 2008, 08:40

Bondscoach Claude le Roy reageerde lyrisch op het bereiken van de halve finale van de Afrika Cup. Het gastland, met onder meer PSV'er Eric Addo in de gelederen, versloeg Nigeria zondag met 2-1.

"Dit was een fantastische teamprestatie, het zijn elf helden", aldus de Fransman. "We namen een risico door na de rode kaart ons team niet aan te passen, maar we wilden blijven aanvallen. We moesten winnen."

Zijn collega Vogts vond dat Ghana op de beslissende momenten meer ervaring toonde. "We maakten een of twee fouten en dat kan niet in het internationale topvoetbal", vond de Duitser.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel