Bondscoach Ghana: "Het zijn elf helden"

Bondscoach Claude le Roy reageerde lyrisch op het bereiken van de halve finale van de Afrika Cup. Het gastland, met onder meer PSV'er Eric Addo in de gelederen, versloeg Nigeria zondag met 2-1.

"Dit was een fantastische teamprestatie, het zijn elf helden", aldus de Fransman. "We namen een risico door na de rode kaart ons team niet aan te passen, maar we wilden blijven aanvallen. We moesten winnen."

Zijn collega Vogts vond dat Ghana op de beslissende momenten meer ervaring toonde. "We maakten een of twee fouten en dat kan niet in het internationale topvoetbal", vond de Duitser.