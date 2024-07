Berlusconi: "Vraagprijs Barça voor Ronaldinho te hoog"

AC Milan dreigt af te haken in de strijd om Ronaldinho. De Italiaanse topclub vindt de vraagprijs van FC Barcelona voor de Braziliaanse aanvaller 'ongekend hoog', zo liet clubvoorzitter Silvio Berlusconi woensdag weten op een Italiaanse radiozender.

"We willen hem nog steeds kopen en we weten dat hij zelf ook naar Milaan wil, maar Barcelona vraagt een ongekend hoog bedrag", aldus de voorzitter.

Vice-voorzitter Adriano Galliani van AC Milan gebruikte eerder deze week al soortgelijke bewoordingen. "Ik weet niet of we tot een akkoord kunnen komen. Als het lukt is het geweldig, als het niet lukt gaan we ons richten op andere spelers."

Naar verluidt is Milan bereid om zo'n zestien miljoen euro te betalen voor de Braziliaanse balgoochelaar, maar wil FC Barcelona ruim het dubbele ontvangen.