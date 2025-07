Heerenveen ruim een maand zonder Popov

Goran Popov zal de seizoensstart van SC Heerenveen niet op het veld mee maken. De Macedonische verdediger wordt woensdag geopereerd aan zijn meniscus en staat minimaal een maand buiten spel.

Popov raakte in het oefenduel tegen Real Sociedad geblesseerd. "Het is een buitenmeniscus, dat is altijd wat lastiger", vertelt fysiotherapeut Erik ten Voorde op de clubsite. "Zijn herstel vergt vier tot zes weken."

Popov mist niet alleen een fiks aantal wedstrijden met Heerenveen, maar heeft zich ook moeten afmelden bij bondscoach Srecko Katanec voor de WK-kwalificatieduels van zijn land tegen Schotland en Nederland.