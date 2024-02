Luirink na 3-0 verlies: "Voor mij een mooie dag"

Gijs Luirink was zondag de enige AZ'er die met een bescheiden glimlach door de Grolsch Veste liep. De verdediger maakte, voor het eerst sinds april 2007, als invaller speelminuten in de Alkmaarse ploeg. Hij deed bijna een half uur mee.

"Mijn laatste wedstrijd was volgens mij tegen sc Heerenveen, thuis", zegt Luirink op de AZ-site. "Dat is heel lang geleden. Sinds die wedstrijd heb ik een periode met verschillende blessures en tegenslagen gehad. Nu sta ik hier weer met een invalbeurt op zak. Voor mij is dit een mooie dag. Het verlies is teleurstellend, maar bij mij overheerst de positieve gedachte. Dat ik deze stap weer heb gezet is lekker."

Luirink erkent dat hij de afgelopen jaren door diepe dalen gegaan is. "Ja, ik heb op momenten zeker weleens aan stoppen gedacht. Maar die gedachten waren van korte duur. Dan keek ik snel weer realistisch naar mijn situatie en ging ik weer positief door. Ik wil nu steeds fitter worden en me bij het team aansluiten. Met het oog op volgend seizoen is dit heerlijk. We beginnen de voorbereiding vroeg. Na vandaag zie ik het seizoen 2009-2010 met frisse zin tegemoet", aldus de verdediger.