De Graafschap krijgt wéér straf van de KNVB, directeur opent het vuur op Nederlandse voetbalorganisatie

De Graafschap zal het in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zonder de trouwe supporters moeten doen op De Oude Meerdijk. Het uitvak moet gesloten blijven nadat de KNVB een nieuwe straf voor de club uit Doetinchem bekendgemaakt heeft. Directeur algemene zaken van De Graafschap, Michael Ogubai, snapt de straf van de KNVB niet en laat van zich horen.

“De tuchtcommissie van de KNVB heeft De Graafschap deze straf opgelegd vanwege zogenaamde wanordelijkheden in het uitduel bij FC Groningen”, leest het op de clubsite van de Achterhoekers. In het hoge noorden is er vuurwerk afgestoken in het uitvak, en vandaar dat de club een straf krijgt. Geen uitsupporters in het duel tegen en bij FC Emmen.

Artikel gaat verder onder video

“Met het oog op de nacompetitie hebben we besloten dat we deze straf moeten accepteren”, legt directeur algemene zaken Michael Ogubai uit. “In de nacompetitie willen we er alles aan doen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. De steun van onze supporters is daarbij van groot belang voor onze ploeg en we wilden dan ook niet de kans lopen dat door in beroep te gaan, we hun steun in de nacompetitie zouden moeten missen.”

“Iedereen weet inmiddels dat er straffen staan op het afsteken van vuurwerk in en rondom een stadion”, gaat Ogubai verder. “Wat ik alleen niet begrijp en ook niet zal begrijpen, is het feit dat er nu honderden mensen gestraft worden voor de daden van een enkeling. Wij hebben dit de KNVB al vele malen gemeld en zullen achter dit standpunt blijven staan.”

De Graafschap belooft de supporters die al een kaartje gekocht hebben hun geld terug. “Als gevolg van de straf van de KNVB hebben wij de kaartverkoop voor het duel met FC Emmen stopgezet en zullen wij iedereen die een kaartje heeft gekocht, hun geld teruggeven.”

𝗦𝘁𝗿𝗮𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗞𝗡𝗩𝗕



We hebben opnieuw een straf van de KNVB gekregen, waardoor we het uitvak bij Emmen leeg moeten houden.



Lees meer op onze website, onder andere over al gekochte kaarten.#VeurAltied #DG70jaar — De Graafschap (@DeGraafschap) May 3, 2024 En wie gaat de KNVB straffen voor het vuurwerk tijdens de bekerfinale?????? KNVB MAFFIA — sonutd (@sonutdmadrid) May 3, 2024 𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐄𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐅𝐅𝐄𝐍!



Het uitvak bij FC Emmen - De Graafschap blijft volgende week leeg. Dit heeft te maken met de straf die De Graafschap heeft gekregen na wanordelijkheden tijdens FC Groningen-uit. pic.twitter.com/e652MRwO46 — Awaydays NL (@AwaydaysNL) May 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vitesse-supporters krijgen teleurstellend nieuws: 'Vanuit financieel oogpunt noodzakelijk'

Fans van Vitesse betalen volgend seizoen, ook als de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie, dezelfde prijs voor een seizoenkaart.