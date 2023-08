Meerdink licht optie in contract FC Groningen

Martijn Meerdink is ook na de zomer te bewonderen in de Euroborg. De aanvaller heeft de eenzijdige optie in zijn contract gelicht waardoor hij ook volgend seizoen is verbonden aan de club uit de Martinistad, zo meldt RTV Noord.

Meerdink speelde dit seizoen slechts twaalf duels in de hoofdmacht van Groningen. Ook de komende jaargang zal hij vooral speelminuten maken in het tweede elftal. In de winterstop mocht de Winterswijker wegens een gebrek aan motivatie vertrekken bij de noorderlingen, maar uiteindelijk nam trainer Ron Jans hem weer in genade aan.

De oud-voetballer van De Graafschap en AZ zou ook in de belangstelling hebben gestaan van VVV Venlo, maar de promovendus concretiseerde die interesse nimmer.