FA schorst Sheffield-keeper Kenny negen maanden

Sheffield United kan een hele lange tijd niet beschikken over keeper Paddy Kenny. De 31-jarige doelman werd gepakt op doping, waardoor hij door de Engelse voetbalbond FA een schorsing van negen maanden is opgelegd.

Uit een test bleek dat Kenny een substantie van het verboden middel Efedrine in zijn bloed had zitten. De doelman zelf beweert dat het middel in een hoestdrankje zat. Desondanks mag hij negen maanden geen wedstrijd spelen. "Een professionele sporter, en dus ook een voetbalspeler, heeft een grote verantwoordelijkheid geen verboden middelen in zijn lichaam te krijgen", legt de FA de schuld bij de Ierse international zelf neer.