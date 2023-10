Schotse FA wellicht in beroep tegen straf McFadden

James McFadden komt woensdagavond mogelijk toch in actie met Schotland tegen het Nederlands elftal. De aanvaller was aanvankelijk geschorst voor het treffen met Oranje vanwege de gele kaart die hij zaterdag kreeg in het WK-kwalificatieduel met Macedonië. De Schotse FA overweegt echter in beroep te gaan tegen die prent.

McFadden werd voor rust op de bon geslingerd na een opstootje, maar de Schot is zich van geen kwaad bewust. Naar eigen zeggen gaf de scheidsrechter de kaart aan de verkeerde speler. Daarom bekijkt de FA of het mogelijk is de kaart aan te vechten.

"We hebben op dit niveau al meermaals gezien dat er geen beroep aangetekend kan worden tegen gele kaarten", zegt FA-preses Gordon Smith tegen SkySports. "Ik weet niet of er in dit geval, als de verkeerde speler geel heeft gekregen, een manier is om toch beroep te gaan. Dat gaan we nu bekijken, want niemand van ons weet waarom hij geel kreeg, ook James niet."