Bruggink 'totaal in shock' na zelfmoord Enke

Voor Arnold Bruggink kwam de zelfmoord van Duitse international hard aan. De Nederlandse middenvelder was bij Hannover 96 al jarenlang een ploeggenoot van de sluitpost.

"Toen ik dinsdagavond was gebeld, verkeerde ik totaal in shock. Ik ben naar het stadion gegaan, waar we als spelers bij elkaar zijn gekomen en hebben gehuild", zegt Bruggink in De Telegraaf. "Het is allemaal ontzettend heftig. We speelden voor het vierde seizoen samen en vanaf het begin hadden we een goede verstandhouding. We gingen veel met elkaar om."

"Robert was niet alleen onze beste speler, maar ook een heel sociaal mens. Zo groeide hij uit tot het 'gezicht' van de club. Zijn status was in heel Duitsland ongekend, omdat mensen met hem konden meeleven en zich met hem identificeerden. Ondanks zijn succes bleef Robert rustig en bescheiden", weet Bruggink.

Enke verloor drie jaar geleden zijn dochter Lara (2) door een aangeboren hartafwijking. "Ik ben nog bij de begrafenis van zijn dochter geweest. Dat maakte grote indruk", aldus de tweevoudig international. "Hij deed sindsdien ontzettend veel voor de hartstichting. Toch blijft zijn normale gedrag het meest hangen. Daarin konden mensen zich vinden. Dat geldt ook voor mij."