Langstzittende trainer Schaaf verlengt opnieuw

Koen Freriks
14 december 2009, 18:42

Werder Bremen en trainer Thomas Schaaf zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken. De langszittende trainer in de Bundesliga verlengde maandag zijn contract opnieuw. Hij blijft nu in principe tot juni 2012 als coach in dienst van de Duitse club. 

"We zijn blij dat we nog voor de jaarwisseling bekend kunnen maken dat we de samenwerking voortzetten", liet clubmanager Klaus Allofs weten.

De 48-jarige Schaaf is sinds mei 1999 trainer van Werder Bremen. In 2004 pakte hij met Werder de dubbel en dit jaar de Duitse beker. Ook dit seizoen presteert hij met zijn team naar behoren in de competitie. Recordhouder aan de Weser is Schaaf voorlopig nog niet. Otto Rehhagel bleef de club zestien jaar trouw als oefenmeester.

