Janko moet wellicht passen voor topper tegen Ajax

FC Twente moet het zaterdag in de kraker tegen Ajax mogelijk zonder Marc Janko doen. De Oostenrijkse spits leek hersteld van zijn knieblessure, maar kreeg later toch weer last van het gewricht. Daarom liet trainer Michel Preud’homme hem woensdag uit voorzorg buiten de selectie voor het bekerduel met Capelle (1-4).

Janko meldt zich vandaag (donderdag) sowieso niet op het trainingsveld van Twente. Of hij dat vrijdag wel doet, wordt volgens De Telegraaf later bepaald.

Ook in de achterhoede is er een twijfelgeval voor het duel met Ajax. Dwight Tiendalli is onzeker voor de wedstrijd tegen de Amsterdammers. Bart Buysse en Emir Bajrami komen daarin wegens een enkelblessure in elk geval niet in actie.