Schade aan kruisband superboer Saeijs

Jan-Paul Saeijs is mogelijk lang uit de roulatie. Een kijkoperatie heeft uitgewezen dat er schade is aan de voorste kruisband van de verdediger van De Graafschap.

Op welke manier Saeijs behandeld gaat worden aan zijn blessure, is nog niet duidelijk. Pas als dat bekend is, kan gezegd worden hoe lang hij uit de roulatie is. Eerder was al besloten dat Saeijs het trainingskamp van De Graafschap in Turkije zou missen. Zijn plek in de selectie wordt ingenomen door Ted van de Pavert.