Kopenhagen opnieuw beste van Denemarken

Voor het derde opeenvolgende jaar is FC Kopenhagen kampioen van Denemarken geworden. Door de nederlaag van nummer twee Odense BK tegen FC Nordsjaelland is de ploeg uit de hoofdstad niet meer te achterhalen.

In de Deense competitie zijn na vanavond nog zeven wedstrijden te spelen. De voorsprong van Kopenhagen op Odense is 23 punten, maar kan nog verder oplopen als de kersverse kampioen later vanavond wint van Lyngby. Bij FC Kopenhagen speelt de Nederlander Jos Hooiveld. Hij is gehuurd van het Schotse Celtic.