Aanklager gaat 'scootmobielincident' onderzoeken

Scheidsrechter Edwin van de Graaf werd vrijdag na afloop van het duel FC Oss- Almere City FC (3-4) van de sokken gereden door iemand in een scootmobiel. De aanklager betaald voetbal van de KNVB gaat het voorval onderzoeken.

De aanklager wil van FC Oss weten wat er voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is gedaan om de veiligheid van de arbitrage te kunnen garanderen. De Brabantse Jupiler League-club heeft tot 5 september de tijd om te reageren.

De aanklager heeft het er maar druk mee, want hij neemt ook de spreekkoren tijdens Go Ahead Eagles- Helmond Sport (2-3) onder de loep. Dat duel werd in de 75ste minuut gestaakt op last van de thuisclub. De aanklager wil weten welke maatregelen Go Ahead heeft genomen om de spreekkoren te voorkomen of in te dammen. Daarnaast is hij benieuwd naar wat de Deventerse club heeft gedaan om de daders op te sporen en te bestraffen. Ook Go Ahead kan tot 5 september reageren.