VVV'er Musa grijpt naast halve finale op WK

VVV Venlo kan op korte termijn terug bij de club verwachten. Met Nigeria is de aanvaller gesneuveld op het WK voor spelers tot 20 jaar. In de kwartfinale was Frankrijk na verlenging met 3-2 te sterk voor de jonge Afrikanen.

Musa begon tegen Frankrijk in de basis, maar werd in de tweede helft gewisseld. Een andere toekomstige VVV'er, Nwofor, kwam na rust juist als invaller in de ploeg.

Na negentig minuten was de stand 1-1, in verlenging liepen de Fransen uit naar 3-1. Nigeria, regerend wereldkampioen in deze leeftijdsklasse, kwam daarna nog wel terug naar 3-2, maar een gelijkmaker bleef uit. In de halve finale speelt Frankrijk tegen Portugal, de andere halve eindstrijd gaat tussen Mexico en Brazilië.