Van der Sar schrijft zich in bij opleiding Cruijff

Edwin van der Sar begint met de opleiding International Master of Sport Management aan het Johan Cruyff Institute for Sport Studies. De oud-doelman meldt zich op 14 september voor het eerst bij de opleiding in Amsterdam.

"Ik zie mezelf niet direct weer op het veld staan. Een managementfunctie leek me leuker, maar weet daar nog niet voldoende van", legt Van der Sar op de website van Sport-Promotion zijn keuze uit. "Deze opleiding biedt mij de kans om me te ontwikkelen op dat gebied. Nog niet veel ex-topvoetballers hebben deze opleiding gedaan, maar het lijkt me zeer interessant om met andere topsporters van gedachten te wisselen. Ik weet zeker dat we van elkaar kunnen leren."

Onder anderen Renate Groenewold, Michael Boogerd en Jochem Uytdehaage gingen Van der Sar voor. De recordinternational van Oranje had zijn zinnen al langer gezet op een managementopleiding. "Het intrigeert me. Bij Manchester United werken maar liefst 75 mensen op de commerciële afdeling in Londen. Ik ben een aantal keer gaan kijken hoe zij daar werken en ik vond het zeer interessant."

"Ik heb er echt zin in. Mijn toekomst ligt in de voetballerij en op deze manier kan ik goed voorbereid participeren in die voetbalwereld. Het gedachtegoed van Johan Cruijff met deze opleiding spreekt mij dan ook enorm aan."