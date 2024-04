Schuster: "Onbewust doet Barça stapje minder"

Bernd Schuster heeft wel een verklaring voor het feit waarom FC Barcelona dit seizoen niet zo de lakens weet uit te delen in de Primera Division als voorheen. De Catalanen kijken inmiddels tegen een achterstand aan van liefst tien punten op koploper Real Madrid.

"Ik denk niet zozeer dat Barcelona slechter speelt dan een jaar geleden", laat Schuster, die in het verleden actief was voor zowel Barça als de Koninklijke, aan Kicker weten. "Nog steeds laat het team hogeschoolvoetbal van technisch topniveau zien. Alleen heeft het team niet altijd de vorm en vallen de goals moeilijker. Zelfs Lionel Messi weet in enkele wedstrijden het net niet te vinden."

"Barcelona wist drie seizoenen op rij te domineren. Dat het team ook in dit vierde jaar prachtig voetbal etaleert is eigenlijk ongelofelijk. Tot voor kort was het zo dat topteams na drie seizoenen minder gingen presteren. Het is niet vreemd dat de honger naar succes langzaam afneemt. Zelf heb ik als prof ook dergelijke fases meegemaakt. Onbewust doe je een stapje minder", aldus Schuster.