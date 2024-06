Ajax legt Veendam over de knie, PSV gelijk

Ajax heeft ook de vierde wedstrijd in de oefencampagne in winst weten om te zetten. De ploeg van trainer Frank de Boer legde SC Veendam woensdagavond in Buitenpost over de knie. De landskampioen kwam op achterstand, maar zegevierde uiteindelijk met 5-1.

Robert Katschner werkte de bal na dertien minuten achter doelman Kenneth Vermeer: 0-1. Lang kon de Jupiler League-club niet van de verrassende voorsprong genieten. Een minuut na de openingstreffer trok Aras Özbiliz de stand al weer gelijk.

Ajax ging met een 3-1 voorsprong de rust in dankzij treffers van Siem de Jong en Viktor Fischer. Na rust brachten Joël Veltman en Jody Lukoki de eindstand op het scorebord.

Eerder waren de manschappen van De Boer in vriendschappelijk verband al de baas over SV Huizen (1-3), VV Oldenzaal (0-11) en FC Emmen (0-5). Zaterdag nemen de Amsterdammers het op tegen VV Noordwijk, waarna nog oefenduels volgen tegen Celtic, Southampton en Norwich City.

PSV slaagde er niet in om een oefenzege te boeken. De Eindhovenaren bleven tegen het Duitse SC Rot-Weiss Oberhausen, dat onder leiding staat van voormalig international Mario Basler, steken op 0-0. PSV speelt zondag in België tegen Racing Genk, de ploeg van trainer Mario Been.

FC Groningen en FC Utrecht brachten het er een stuk beter vanaf dan de Eindhovenaren. Groningen haalde liefst dertien keer de trekker over tegen de amateurs van DZOH (13-0), terwijl Utrecht met 0-4 de baas was over SC Woerden.