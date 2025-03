Hoofdrol Robben bij seizoensstart Bayern

Arjen Robben heeft in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen direct een belangrijke rol voor zijn rekening genomen. De Nederlandse vleugelspeler was tegen SpVgg Greuther Fürth bij twee treffers betrokken. Zijn werkgever Bayern München zegevierde uiteindelijk met 0-3.

Thomas Müller zette de bezoekers uit Beieren vlak voor de pauze op voorsprong. Na de hervatting tekende Mario Mandzukic voor een verdubbeling van die marge. De Kroaat, deze zomer overgenomen van VfL Wolfsburg, kon scoren nadat doelman Max Grün een schot van Robben niet onder controle kreeg. De Oranje-international zelf zorgde, met medewerking van tegenstander Thomas Kleine, vervolgens voor het derde doelpunt.

Borussia Mönchengladbach, eerder in de week in de Champions League nog op eigen veld afgestraft door Dinamo Kiev, won thuis van 1899 Hoffenheim: 2-1. Aanwinst Luuk de Jong en Roel Brouwers kwamen in actie voor Gladbach.