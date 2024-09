Coach Blochin opgenomen in het ziekenhuis

De coach van Dinamo Kiev, Oleg Blochin, is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Zijn bloeddruk was te hoog, waardoor de 59-jarige trainer ten minste een week in het ziekenhuis moet blijven. Dat heeft zijn club gemeld.

Niet lang geleden ging Blochin aan de slag bij Dinamo. Op het afgelopen EK was hij coach van Oekraïne, waar hij ook nog op de bank zou zitten bij de kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië en Montenegro, later deze maand.