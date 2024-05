PSG-coach Luis Enrique doet beroep op supporters en benadrukt belang van halve finale tegen Borussia Dortmund

Luis Enrique heeft voorafgaand aan de terugwedstrijd tegen Borussia Dortmund in Parijs een beroep gedaan op de supporters voor de wedstrijd in de Champions League. Dinsdagavond om 21.00 uur staat het belangrijke duel in het miljardenbal op het programma. Dortmund verdedigt in het Parc des Princes een 1-0 voorsprong, terwijl Paris Saint-Germain alle zeilen bij moet zetten om naar de finale op Wembley te gaan. Enrique en consorten hebben de steun van de fans hard nodig.

De sfeer in het Westfalenstadion was indrukwekkend één week geleden, maar de coach van PSG weet ook waar de Virage Auteuil en de rest van het stadion toe in staat is. “We doen een beroep op alle Parijzenaren om één te zijn. Onze hartstocht en waanzin zal zich door de stad verspreiden. We spelen een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van onze club. De fans zullen van levensbelang zijn. We hebben de beste supporters van de wereld en nu moeten ze ons nogmaals steunen, zoals ze al het hele seizoen aan het doen zijn. We zagen de sfeer in Dortmund, hier gaat het op zijn minst even goed zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Dit is de belangrijkste wedstrijd sinds ik bij PSG werk. Dinsdag vertegenwoordigen we PSG, Parijs, maar ook Frankrijk en al onze supporters over de hele wereld”, vertelt Enrique voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Duitse club. Nog altijd geen man overboord als PSG verliest, zo vertelt hij. “Dan gaat het leven door. De zon schijnt, het weer in Parijs is goed. Dan zullen we de tegenstander complimenten geven en een duidelijk doel hebben voor volgend seizoen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSG komt na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws.