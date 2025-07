Koeman en De Vrij: "Verdiende overwinning"

De spelopvatting van tegenstander AZ verbaasde Feyenoord-trainer Ronald Koeman zondag. De oefenmeester had verwacht dat de Alkmaarders zijn ploeg onder druk zouden zetten, maar dat gebeurde allerminst. De zege van Feyenoord (2-0) kwam daardoor nauwelijks in gevaar.

"AZ dwong ons in de tweede helft met wind tegen niet tot lange ballen, maar liet ons voetballen. Dat ging steeds beter en beter. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Wij speelden om te winnen, AZ een stuk minder."

Dat vond ook verdediger . "De wind speelde een grote factor. Wij zijn er beter mee omgegaan. Als we het moeilijk kregen, speelden we de bal gelijk diep en met Graziano Pelle hadden we een goed aanspeelpunt."

"Dit is een moeilijke wedstrijd", vervolgde de Oranje-international. "We hebben op de goede momenten toegeslagen en niks weggegeven. Dat is de verdienste van de verdediging."