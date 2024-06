Valcke sluit omkoping in topvoetbal uit

Volgens Jerome Valcke, de secretaris-generaal van de FIFA, is het topvoetbal immuun voor omkoping. Dat vertelde hij op een conferentie over ‘matchfixing’ in Rome. Valcke zegt zeker te weten dat er in de Champions League en tijdens grote internationale toernooien geen sprake is van dit beruchte fenomeen.

Valcke baseert zich op verschillende controles. “Ik weet zeker dat op het wereldkampioenschap en bij de Champions League geen sprake is van dit soort praktijken”, vertelde hij. “Dat is via allerlei controles voldoende aangetoond. In lagere competities en in landen waar onze sport in de beginfase staat, speelt het probleem wel."

In de landen en competities waarin omkoping wel een probleem vormt, moeten volgens de secretaris-generaal de overheden hun krachten bundelen. “De autoriteiten moeten beter samenwerken om hier iets aan te doen”, aldus Valcke.