Schotten missen McCormack, Forrest en Fox

Bondscoach Gordon Strachan heeft de namen van drie internationals van zijn lijstje moeten strepen. Ross McCormack, en Daniel Fox kunnen door blessureleed niet in actie komen voor Schotland.

De equipe van Strachan speelt de komende dagen in de WK-kwalificatie tegen Wales en Servië. De Schotten staan er in groep A beroerd voor. Aan vier duels werden slechts twee punten overgehouden.

Schotland is momenteel de hekkensluiter in de poule. De achterstand op koplopers België en Kroatië is acht punten.