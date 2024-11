Routinier Yepes (37) en AC Milan uit elkaar

Mario Yepes en AC Milan gaan uit elkaar. Beide partijen hebben zaterdag 'in goed overleg' besloten het aflopende contract niet te verlengen. De 37-jarige verdediger keert zeer waarschijnlijk terug naar zijn geboorteland Colombia.

Yepes verruilde Chievo in 2010 voor Milan, maar wist nooit een vaste plaats in de basis te veroveren bij i Rossoneri. "Ik had bij Milan kunnen blijven, maar ik wil graag meer aan spelen toekomen, met het oog op het WK van volgend jaar", legt Yepes uit aan Italiaanse media. Vermoedelijk tekent hij bij het Colombiaanse Millonarios.