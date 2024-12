Rooney laat oefentrip schieten na nieuwe kwetsuur

Het is vooralsnog niet de zomer van Wayne Rooney. Zijn ploeg Manchester United weigert mee te werken aan een transfer van de spits, die bovendien van de ene blessure in de andere valt. De Engelsman was juist hersteld van een blessure aan zijn hamstring en heeft nu opnieuw een kwetsuur opgelopen. Ditmaal aan zijn schouder.

"Het is geen ernstige blessure en ik denk niet dat Wayne er lang naast hoeft te staan", zo verklaarde manager David Moyes maandag. "Maar het is natuurlijk wel jammer dat hij nu onze laatste oefenwedstrijd mist, omdat hij pas net weer terug was van een blessure."

Door de blessure zal Rooney ook niet met de Mancunians meereizen naar Zweden, waar dinsdag de wedstrijd tegen AIK op het programma staat. Hetzelfde geldt voor Alexander Büttner, die niet is geselecteerd door de Schotse oefenmeester.

Na de trip naar Zweden staat komende vrijdag alweer de 'testimonial match' voor Rio Ferdinand op de agenda. Dan is het Spaanse Sevilla op Old Trafford de opponent. Zondag moet United vervolgens alweer aantreden voor het Community Shield tegen FA Cup-winnaar Wigan Athletic.

Overigens is het sowieso nog maar de vraag of Rooney nog toekomst heeft in Manchester. De spits is niet blij met zijn rol op het tweede plan en zou weg willen. Moyes heeft al diverse keren laten weten dat de bonkige aanvaller ook komend seizoen het shirt van Manchester United zal dragen. Het Chelsea van trainer José Mourinho meldde zich evenwel al meermaals in Manchester, maar vooralsnog kwam het niet tot een akkoord met United.