Drukt Letland onze bondscoach helemaal kopje onder?

Sinds Guus Hiddink voor de tweede keer aan het roer staat als bondscoach van het Nederlands elftal, lijkt Oranje niets anders dan een zinkend schip te zijn. De successen van het WK zijn overschaduwd door de zorgwekkende prestaties in de voorbije maanden. Het is tot dusver huilen met de pet op en Hiddink zal hopen dat er vanavond (18.00 uur) tegen Letland een wederopstanding in gang wordt geschoten. Lukt dit niet, dan houdt hij het voor gezien.
Ontluisterend
Licht in duistere tijden?
Oranje maakt een duistere fase door, maar Hiddink ziet naar eigen zeggen 'nog wel licht'. "Of ik extra druk voel? Niet anders dan in de voorgaande wedstrijden. Sinds Tsjechië is er al druk", sprak de bondscoach, die dolende is het Nederlands elftal. Het wil gewoon niet lukken. De verdedigers grossieren in het maken van kinderlijke fouten en de spitsen renderen niet genoeg. Ondertussen staan koplopers Tsjechië en IJsland in de poule al zes punten voor op Oranje. Schrijft Nederland vanavond niet drie punten bij, dan stapelt de ellende zich nog meer op.
Het is duidelijk. Vanavond moet het gebeuren voor Oranje, en zeker voor Hiddink. Worden er drie punten gepakt, dan kunnen we eindelijk weer eens vooruit kijken. Zegeviert Letland in de Amsterdam ArenA, dan is er sprake van een groot drama. Maar, dan kan er wel een revolutie plaatsvinden, met een nieuwe bondscoach.
Vermoedelijke opstelling Oranje
Cillessen; Van der Wiel, Bruma, De Vrij, Willems; Afellay, Blind, Sneijder; Robben, Huntelaar, Van Persie.
