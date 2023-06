Senegal zonder geblesseerde Sakho naar Afrika Cup

Senegal kan op het toernooi om de Afrika Cup niet over Diafra Sakho beschikken. De 25-jarige aanvaller van West Ham United heeft last van een rugblessure. Hij moet voorlopig rust houden, zo is duidelijk geworden na onderzoek in Dakar.

Sakho was dit seizoen vooralsnog goed voor acht doelpunten in de Premier League. Mede door zijn treffers bezet West Ham momenteel de verrassende zevende plaats op de ranglijst. Bondscoach Alain Giresse moet het in principe ook zonder Sadio Mané stellen. De aanvaller van Southampton kampt met een kuitblessure.

De Afrika Cup in gastland Equatoriaal-Guinea begint op 17 januari. Senegal zit in een poule met Algerije, Ghana en Zuid-Afrika.