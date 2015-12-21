Eendagsvlieg Michu daalt af naar Spaanse vierdeklasser

Drie jaar geleden was Michu één van de smaakmakers van de Premier League, hij scoorde toen voor Swansea City maar liefst achttien keer in de competitie. De Spaanse spits leek op weg naar een mooie carrière, maar zijn loopbaan is behoorlijk in het slop geraakt. Vandaag (maandag) heeft de 29-jarige aanvaller zich verbonden aan Unión Popular de Langreo, dat uitkomt op het vierde niveau in Spanje.

Michu kende in het seizoen 2012/13 een topjaar in Wales, maar wist dat seizoen geen vervolg te geven. Hij werd vorig jaar verhuurd aan het Italiaanse Napoli, waarvoor hij slechts drie wedstrijden speelde en niet één keer scoorde. Swansea besloot het contract van de spits deze week te ontbinden. Hij heeft nu dus getekend bij Unión Popular de Langreo, een Spaanse vierdeklasser.

Michu gaat bij zijn nieuwe club samenwerken met zijn broer Hernán Pérez, die bij de Spaanse club de trainer is. "Hopelijk kan hij hier weer de oude worden en speelt hij over een paar maanden weer op zijn oude niveau. Dan sta ik hem niet in de weg. Maar het is belangrijk om hem eerst helemaal fit te krijgen, zowel fysiek als mentaal", laat Pérez weten.