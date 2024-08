Oud-AZ'er Medunjanin per direct weg bij Deportivo

Haris Medunjanin vertrekt na anderhalf jaar bij Deportivo la Coruña. Het contract van de middenvelder bij de Galiciërs is na onderling overleg ontbonden. Zijn verbintenis in Estadio Municipal de Riazor liep nog door tot de zomer van 2017.

De 30-jarige Medunjanin kwam dit seizoen vrijwel niet in actie voor Deportivo, de huidige nummer negen van de Spaanse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij AZ. Tijdens die periode kwam Medunjanin op huurbasis voor Sparta uit. In de zomer van 2008 ging hij bij Real Valladolid aan de slag. Via Maccabi Tel Aviv en Gaziantepspor kwam de oud-international van Jong Oranje uiteindelijk bij Deportivo terecht.

Medunjanin maakte op het WK in Brazilië deel uit van de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina. Hij kwam toen twee groepsduels in actie.